Karambol! Mina urla na Terzu, tvrdi da je imala emocije prema njemu: Neka ispadne da sam folirant, ja znam da... (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Minu Vrbaški, kako bi porazgovarao sa njom o odnosu sa Borom Terzićem Terzom.

- Bila si presrećna kada ti je brat rekao da obožava Terzu, kao i majka, šta se u međuvremenu promenilo - pitao je Darko.

- Promenilo se svašta. Rekla sam da sam bila iznenađena, nisam očekivala to sa mamine i Borisove strane, jer sam imala percepciju drugačiju o mom i njegovom odnosu, ne znam, očigledno sam malo više sebe zavlačila i lagala u tom odnosu. Skupljalo mi se i skupljalo, na kraju je samo puklo - rekla je Mina.

- Ne znam šta je on promenio u svom ponašanju, pa da se ti malo gasiš i tako dalje - pitao je Darko.

- Sve ono što sam rekla, kada je i Sofija ušla, to je mene poremetilo i sada zadnji put sam ti rekla da će biti kako bude trebalo. Shvatila sam da mi to nije potrebno. Sve se zaboravilo šta je bilo sa njom, i onaj klip i komentarisanje nje...Zgadio mi se zbog reči koje je izrekao za moju majku. Uvek sam govorila da nisam bila zaljubljena, da me je nešto radilo, imala sam simpatije, pa sam uživala i došla je emocija...Jeste u jednom trenutku bila veća moja emocija nego njegova, ali me ne intresuje to. Neka bude da sam folirant - rekla je Mina.

- Kako gledaš na to što ispada da si mu ti prodavala šuplje priče - pitao je Darko.

- Zar ti stvarno misliš da me intersuje šta Terza u ovom trenutku misliš?!

- Ja sam joj se zgadio što sam joj uvredio majku gde sam bio povređen, gde me je namagarčila, Aneli joj govorila da je majka podvodila i da ne zna ko je Borisa napravio

- E, ovde ispada da sam ja gora od svih ovih ljudi ovde. Neka ispadne da sam folirant, ja znam da sam imala osećaj i emociju, trpela, trpela i trpela - rekla je Mina.

- Kako gledaš na to što Terza smatra brojne tvoje postupke sa Viktorom provokacijom - pitao je Darko.

- To što Terza misli da ja teram inat, da ja njega namerno provociram, ne provociram, možda je tako ispalo u tom trenutku. Videla sam da je krenuo da psuje, nasmjela sam se, kako ostali ljudi kažu - rekla je Vrbaški.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić