Koristi priliku da bude žrtva: Zorica i Ivan udružili zle jezike, pa nikad žešće opleli po Anđelu Rankoviću! (VIDEO)

Oblatili ga za sve pare!
Zorica Marković i Ivan Marinković proćaskali su o Anđelu Rankoviću u čijem su učešću uvideli mnogo kontradiktornosti kada je reč o njegovom ponašanju prema Aniti Stanojlović.
- Kako si sinoć zakucao, uj*bao si ovog i istinu argumentovao - rekla je Zorica.
- Normalno, najbolje on sad tu opet da prođe super i da se opere - rekao je Ivan.
- Pa da bre, istina - rekla je Zorica.
- Ne zaboravi da je on mrtav hladan govorio da je to bila njegova prošlost i da ga ne zanima, a to je bilo sasvim realno. Sad si se setio da te blam, pa najrealnije bi bilo da njegov odgovor bude: ''J*bala se i šta? To je moja prošlost''. Ne, on je iskoristio priliku da bude žrtva - rekao je Ivan.
- Pamtim kad je rekao da ga ne zanima Anita ni za sto života - rekla je Zorica.
- Ja ga puštam samo, čekam ga - rekao je Ivan.
Autor: N.Panić