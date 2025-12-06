AKTUELNO

Koristi priliku da bude žrtva: Zorica i Ivan udružili zle jezike, pa nikad žešće opleli po Anđelu Rankoviću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oblatili ga za sve pare!

Zorica Marković i Ivan Marinković proćaskali su o Anđelu Rankoviću u čijem su učešću uvideli mnogo kontradiktornosti kada je reč o njegovom ponašanju prema Aniti Stanojlović.

- Kako si sinoć zakucao, uj*bao si ovog i istinu argumentovao - rekla je Zorica.

- Normalno, najbolje on sad tu opet da prođe super i da se opere - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa da bre, istina - rekla je Zorica.

- Ne zaboravi da je on mrtav hladan govorio da je to bila njegova prošlost i da ga ne zanima, a to je bilo sasvim realno. Sad si se setio da te blam, pa najrealnije bi bilo da njegov odgovor bude: ''J*bala se i šta? To je moja prošlost''. Ne, on je iskoristio priliku da bude žrtva - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pamtim kad je rekao da ga ne zanima Anita ni za sto života - rekla je Zorica.

- Ja ga puštam samo, čekam ga - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

