Rešio da bude tata: Terza doneo šok odluku, želi svojoj ćerki Barbari da obezbedi proslavu rođendana! (VIDEO)

Osmislio plan!

Borislav Terzić Terza proćaskao je s Asminom Durdžićem i tom prilikom shvatio je da se sreća ne gradi na tuđoj nesreći kao što je on radio prošle godine, te je odlučio da zamoli brata da mu učini uslugu.

- Ovo što rade, to je sve kratkog daha. Nikad se sreća nije gradila na tuđoj nesreći kao što sam ja uradio prošle godine. Moram da vidim kad mi dođe burazer ovde da mu kažem da obavezno da Milici pare da maloj napravi rođendan - rekao je Terza.

Autor: N.Panić