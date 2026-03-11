Hitno traži Tošinu pomoć: Terza rešio da iznenadi Sofiju i podigne je iz očaja! (VIDEO)

Ima plan, Asmin mu pomaže!

Robot Toša prišao je Asminu Durdžiću i Borislavu Terziću Terzi kako bi komentarisali sinoćna dešavanja.

- Da li te je sramota da gledaš Maju dok se kupa? - pitao je Toša.

- Nemoj od mene da praviš manijaka, gledao sam je u oči i pričali smo. Da li možeš da izbrišeš klip kako me je šutnula iz kreveta? - govorio je Asmin.

- Ne, ne radim u IT-u - dodao je Toša.

- Tošo, možeš li da daš Terzi buket cveća da obraduje Sofiju. Ja mislim da bi njoj to značilo, a i Terzi bi nego ga je bilo sramota - pričao je Asmin.

- Mi imamo svega, ali malo neki znak pažnje da je podignem jer je totalno pala. Ja nisam znao da će bilo šta da joj pošalju - rekao je Terza.

- Nešto ću da smislim - poručio je Toša.

Autor: A. Nikolić