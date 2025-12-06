Ova priča im nikad neće dosaditi: Bora i Filip iz Miljane izvukli sve detalje ljubavne priče sa Bebicom! (VIDEO)

Bora Santana i Filip Đukić želeli su da čuju od Miljane Kulić kako je upoznala Nenada Macanovića Bebicu i kako je započela njihova ljubavna priča.

- Gde si ga upoznala? Molim te ispričaj - rekao je Bora.

- U cvećari, ja sam naručila cveće. Trebalo je da platim, pitali me da bude za reklamu, a onda smo otišli na ručak. Ja sam otišla pošto njegova sestra je čekala nešto, čovek je trebao da dostavi cveće, a ja sam čekala dok se nije uručilo. On je došao da me upozna, po njegovoj priči nije znao ko sam. Rekao da nikad nije gledao, pročitao, njegova majka je rekla da me obožava i da se slika - govorila je Miljana.

- Kako su tražili da te upozna ako ne zna ko si? - pitao je Filip.

- Upravo to. Išli smo na doček Nove godine tad smo bili dva meseca u vezi i zovu me i kažu da nije plaćen račun. On mi kaže da je platio, a ja ga pitala da li ga nije sramota da me bruka, a on samo šmugnuo. Naravno da sam ja platila račun. Moj otac je rekao da je on prevarant i folirant. Ja sam bila u bolnici, on je znao da ja volim Zolu - rekla je ona.

- Čime se on bavi ovako? - pitao je Filip.

- Lagao da je biznismen. Kaže da je vozio autobus 501. Njegov otac neće dinara da mu da, a majka isto. Lagao me je da mu je majka njigovođa, a majka mu je čistačica u vrtiću koji je na putnu za etno selo. Nije hteo da se čuje sa majkom jer je bio protiv našeg odnosa - nastavila je Kulićeva.

Autor: A. Nikolić