Glumi konobara: Teodora kao da upravlja Bebicom preko džoistika, on obavlja sve komande! (VIDEO)

Hit!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić osamili su se na garnituri kako bi večerali, a Teodora se prema bivšem sve vreme ponašala kao prema konobaru i davala mu komande.

- Sipaj mi još jednu šolju jogurta, ali ne puno već malo - rekla je Teodora.

- Pola, ovo su male šolje - rekao je Bebica.

- Dosta - odgovorila je ona.

- Izvoli. Hoćeš masažu? - upitao je Bebica.

- Ne - dodala je Teodora.

- Lepše ćeš da zaspiš - rekao je Bebica, ali ga Teodora iskulira.

Autor: N.Panić