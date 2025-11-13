AKTUELNO

Zadruga

Smiri se: Teodora moli mamu da se obuzda s izjavama za Đukića, on umire od smeha! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Teodora Delić došla je u izolaciju u kojoj je sačekao Filip Đukić i odmah su počeli da ćaskaju o večerašnjoj emisiji ''Pitanja gledalaca'', a ona se čak u jednom momentu i obratila mami.

- Je l' sam ti rekla da će biti ovako? - upitala je Teodora.

- Ma šta je bilo - rekao je Đukić.

- Šta se smeješ? - upitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Setila sam se kad si odgovorila na ono: ''Šta da kažem?'' - rekao je Đukić.

- Zamisli da kažem ne - rekla je Teodora.

- To niko ne bi radio - rekao je Đukić.

- Najviše volim Lukinu facu kad je uhvaćen u laži ili kad hoće da se izvuče - rekla je Teodora.

- Zato što tad smišlja, znam ga ceo život - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni kad nameću šta da radim, ja tad baš neću - rekla je Teodora.

- Malo te provociraju pitanjima - rekao je Đukić.

- Mama smiri se malo, molim te - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić

