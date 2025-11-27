Kao juče da je bilo: Teodora se prisetila veridbe sa Bebicom na Rajskom ostrvu! (VIDEO)

Leti joj vreme bez njega!

Teodora Delić razgovarala je sa Ilijom Pečenicom, a onda se i setila svoje veridbe sa Nenadom Macanovićem Bebicom jer je shvatila da joj vreme jako brzo prolazi.

- Šta ima u kući? - pitao je Ilija.

- Ništa, niko živ. Čim krene ovo vreme svi spavaju. Za sedam dana prošlo mesec dana od veridbe, a kao da je juče bilo. Kad dođe februar sve ide brzo, od marta lepo vreme, a samo ova tri meseca da preguramo. Prva tri meseca su mi lagana, a druga tri teška - govorila je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić