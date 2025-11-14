NA ANITU SVALILA SVU KRIVICU: Aneli optužila Luku da se sladi njenim bolom, on priznao da je NESREĆAN pored nje, pa Janjuš dao svoj sud o njihovom problemu! (VIDEO)

Leti perje!

Anita Stanojlović je prokomentarisala u emisiji ''Gledanje snimaka'' odos sa Lukom Vujovićem.

- Šta se dešava između tebe i Luke? Kako to da se tebi javi odjedom ta grupa i da ti kažu da podržavaju Luku? - upitao je voditelj.

- Između nas ništa, samo su te grupe, koje su podržavale Anđela i mene, prešle da podržavaju Luku i mene. On je meni simpatičan i zanimljiv, ali se ja ne big mešala u njegov odnos sa Aneli - rekla je Aneli.

- Janjuše, da li veruješ da je Anita razlog raskida Aneli i Luke, ili nešto drugo? - upitao je voditelj.

- Da, jeste. Ja bih se sad pomirila sa njim, ali dok se ja raspradam, Luka pleše i peva - rekla je Aneli.

- Budi ti sad žrtva, ja neću. Aneli, nesrećan sam pored tebe. Ti stalno pored mene plačeš - kazao je Luka.

- Aneli i Luka nisu sastavili jedan dan da su u harmoničnom i normalnom odnosu, to je jezivo i strašno. Meni nije jasno šta to dvoje ljudi rade, u čemu je problem, kad je reč o tom odnosu? Nije mi jasno da li su svesni da im se svaka rasprava svodi na ljude koji ih podržavaju i koji ih ne vole. Oni se nameću oko toga ko je gori, to je strašno, užasno -rekao je Janjuš.

- Janjuše, voleo bih pre danas niko na ovom svetu ne podržava, a sam u normalnom odnosu sa Aneli. Da nam je odnos dobar, podržale bi nas i naše porodice - kazao je Luka.

- Luka, vas nikada neće podržati vaše porodice, jer niko normalan ne može da vas podrži, ne znam da li vam je to jasno. Ne znam kako da opišem taj vaš odnos, on je katastrofalan. Vas dvoje niste srećni, niste za ljubavni odnos - istakao je Janjuš.

Autor: S.Z.