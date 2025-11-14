ŠOK! Kačavenda uspela da Janjušu ogadi Jakšićku, pa doživela preokret kakav nije očekivala: Marko otkrio da mu se dopada OVA cimerka (VIDEO)

Leti perje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Teodora Delić govori Mileni Kačavendi da je Janjuš mazio Aleksandru Jakšić.

- Nema ništa između nas - rekao je Janjuš.

- Ja sve znam, ne mora niko ništa da mi kaže. Ja sam shvatila da Jakšićka radi meni sve iz inata. Bila sam napolju, pa sam se vratila i onda mi je više ljudi reklo da ju je pomazio. Šta da ja radim, ja nisam sa njim u vezi. On može da radi šta hoće... Naš odnos jeste specifičan pa imaju potrebu da kažu šta ja radim. Ona je rekla da joj se sviđa Janjuš i ima pravo na to. Nek se oni shvataju kako hoće. Meni deluje od kad je Vanja ono rekla da je teranje rijaliti priče i da se zakači negde - rekla je Milena.

- Kačavenda je meni bliska godinama i po nekom šlifu. Ja ničija pudlica nisam! Nemam problem da joj kažem šta mi smeta. Nikad nisam komentarisala sa kim je povezuju, ne ponižavam žene na taj način. Vidim da je sprdnja kad je u pitanju Miki. Simpatična je energija i to je to. Za sada mi je on simpatičan i to je to - rekla je Jakšićka.

- Ja joj nikad nisam rekla da ide sa ku*ca na ku*ac - rekla je Milena.

- Ja se sa ženama ne družim baš iz ovog razloga - rekla je Aleksandra.

- Ja nisam rekla, ali kako se ona oseća nije moja stvar. Ja sam shvatila da je bio prisniji odnos. Bila je u krevetu sa Borom i poljubila se sa njim. Anđelo kada je u pitanju - počela je Milena.

- Lupetaš gluposti. Janjuš je otišao da odradi performans i ja sam sela tu - rekla je Aleksandra.

- Pričam tokom dana. Ona nikad nije dolazila do našeg kreveta, a ona se tuda neobavezno šetala. Stolica je bila tokom večeri. On i ja smo se nasmejali na to jer obratila njemu na taj način - rekla je Milena.

- Uzela sam lepak i rekla njemu jer imamo internu šalu - rekla je Jakšićka.

- Da li je ikad ranije dolazila do kreveta? - skočila je Milena.

- Meni to nije ništa promenilo jer mi stalo dobacujemo - rekao je Anđelo.

- Došli smo do toga da postoji samo neki problem između mene i Milene - rekla je Jakšićka.

- Meni se ovde jedna devojka sviđa i to je istina. Ne mogu još da kažem koja je to devojka, nastala bi kataklizma - rekao je Janjuš.

- Bora je ušao sa mnom u neku vrstu odnosa i počeo je da šara, ja sam odmah stavila tačku. Nemoj mene da stavljaš u koš sa tim devojkama - rekla je Jakšićka.

- Kruže priče da mu se sviđa animir dama iz Tetova. Ja znam da se njemu sviđa Sofija, a ja sam protiv tog odnosa - rekao je Uroš.

- Mene ovo nervira u rijalitiju! Jakšićka i ja prekidamo komunikaciju - rekao je Janjuš.

- Meni je njeno mišljenje dosta značilo i pomagalo, mislim da joj je malo i prijalo sa Janjušem. To sam ja primetio. Milena i mafini je podignuta pompa i priča da imamo sipmatije - rekao je Miki.

- Ja otkazujem i tebe, pošto sam zbog tebe otkaztao nju - skočio je Janjuš.

- Ja sam slobodna žena, doviđenja i prijatno - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić