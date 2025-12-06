Otvorila sve karte: Mina i Murat analiziraju njen odnos sa Terzom i Viktorom! (VIDEO)

Evo šta oseća!

Mina Vrbaški ispitivala je Murata, kako bi saznala šta on misli o njoj i kako gleda na situacija koje su joj se dešavale u najgledanijem rijalitiju u regionu.

- Je l' misliš da je meni bitna priča? - pitala je Mina.

- Ne. Mislim da si imala simpatije, ali je išao na silu. On je pre Sofije bio sa Milicom? - rekao je Murat.

- Da, verio ju je - odgovorila je Mina.

- Sofija može da radi šta hoće, ali on ima godine i nije mlad. Svi govore da si ti kriva. Ja tebe razumem da želiš da zavšiš ovu temu i kreneš nešto novo - govorio je Murat.

- Tako je, ja radim šta osećam i šta mi se radi. Ništa ne radim na silu, meni prija - govorila je Mina.

- Ti imaš simpatije, ali ne ulazi u vezu prvo se upoznajte. Rekao sam Viktoru da ništa ne očekuje i da uživa - rekao je Murat.

- Baš uživam, jutros smo do osam sedeli - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić