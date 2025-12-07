MENJA SE IZ KORENA! Janjuš rešio da se ODREKNE BIFTEKA, evo koliko je davao novca na ovo jelo! (VIDEO)

Iznervirao se.

Tokom današnjih zanimljivih razgovora Marko Janjušević Janjuš i Milan Stojičković došli su do teme hrane i velikih cena iste.

Janjuš je otkrio da će prestati da jede biftek jer ima neverovatno visoku cenu.

- Moja majka radi za 500 evra mesečno, prvu, drugu treću. Ja potrošim 200 evra na ručak. Dvesta mu majki j*bem, preselo mi dabogda. Neću više, evo veruj mi i to ću da izbacim. J*bao mamu i tebi i bifteku, biftek po pet hiljada. J*bo ti vo mater i gde iseku biftek od pet hiljada. Teleći pet hiljada, možeš za te pare tele da kupiš, ovcu, kao biftek u ulju, u k*rcu - bio je besan Janjuš.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.