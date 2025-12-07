AKTUELNO

Zadruga

MENJA SE IZ KORENA! Janjuš rešio da se ODREKNE BIFTEKA, evo koliko je davao novca na ovo jelo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iznervirao se.

Tokom današnjih zanimljivih razgovora Marko Janjušević Janjuš i Milan Stojičković došli su do teme hrane i velikih cena iste.

Foto: TV Pink Printscreen

Janjuš je otkrio da će prestati da jede biftek jer ima neverovatno visoku cenu.

- Moja majka radi za 500 evra mesečno, prvu, drugu treću. Ja potrošim 200 evra na ručak. Dvesta mu majki j*bem, preselo mi dabogda. Neću više, evo veruj mi i to ću da izbacim. J*bao mamu i tebi i bifteku, biftek po pet hiljada. J*bo ti vo mater i gde iseku biftek od pet hiljada. Teleći pet hiljada, možeš za te pare tele da kupiš, ovcu, kao biftek u ulju, u k*rcu - bio je besan Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Farma

Boža rešio da se baci na posao: Nakon svađe sa Snežom Kušadasi, utehu pronašao u kuhinji! (VIDEO)

Zadruga

Asminu pala roletna: Razvezao jezik i urnisao takmičare Elite 9! (VIDEO)

Zadruga

'NEĆE TI PRIĆI DOK SAM JA OVDE!' Ša saznao koji je krevet izabrao Stanislav, pa samo što se SMIRIO, opet doživeo nervni slom! (VIDEO)

Zadruga

SELO GORI, A TERZA SE FARBA! Nakon što se Mina SMUVALA SA DRUGIM, Terzić rešio da menja sve iz korena, i to bukvalno! (VIDEO)

Zadruga

Besan kao ris: Korda opleo po Gastozu, nikad spremniji da ga se reši! (VIDEO)

Farma

'SRAM JE BILO, SRAMOTA' Kristijan stao u zaštitu Bože Džonsa: Poludeo zbog njene masne šale (VIDEO)