SELO GORI, A TERZA SE FARBA! Nakon što se Mina SMUVALA SA DRUGIM, Terzić rešio da menja sve iz korena, i to bukvalno! (VIDEO)

Hoće da bude neprepoznatljiv.

Mina Vrbaški i Viktor Gagić pred jutro su rešili da ozvaniče svoj odnos, pa su se strastveno ljubili u svom krevetu u spavaćoj sobi.

Za to vreme, Minin bivši, Bora Terzić Terza rešio je da napravi malo promene na svojoj glavi.

On je došao u frizerski salon, koji je danas otvoren, te je otkrio da želi da se ofarba, pa se raspitivao koliko to košta.

Iako se kaže da žene svoje ljubavne probleme rešavaju promenom frizure, izgleda da je to slučaj i kod Terzića.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.