Zadruga

Sve ispada jeftino: Alibaba posavetovao Maju da se mane blamiranja sa Filipom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hoće da ih razdvoji!

Asmin Durdžić posavetovao je Maju Marinković da sebi ne dopušta jeftina izdanja i blamiranje sa Filipom Đukićem, kao što je to uradila u utorak na žurki.

Spreman sve da oprosti: Bebica zaboravio na Teodorinu šemu sa Filipom, želi je zauvek za sebe! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne trebaju ti jeftine stvari u životu - rekao je Asmin.

- Slažem se, u pravu si - dodala je Maja.

Znači da ne posustaneš kod wc šolje: Miljana sigurna da je Taki upozorio Maju na Filipa Đukića! (VIDEO)

- Nisam hteo da te komentarišem. Sve je okej da ti teraš inat i da ti je dosadno, ali tebe frajer treba da štiti, a ne da sedi kao p*čka. Nije bitno šta si uradila, ne sme niko da te komentariše ni za sitnicu, a to sve zavisi od druge strane. Sve ispada jeftino. Pričam ti kao sestri jer te pre svega gotivim prijateljski - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

