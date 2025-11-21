Sve ispada jeftino: Alibaba posavetovao Maju da se mane blamiranja sa Filipom! (VIDEO)

Hoće da ih razdvoji!

Asmin Durdžić posavetovao je Maju Marinković da sebi ne dopušta jeftina izdanja i blamiranje sa Filipom Đukićem, kao što je to uradila u utorak na žurki.

- Ne trebaju ti jeftine stvari u životu - rekao je Asmin.

- Slažem se, u pravu si - dodala je Maja.

- Nisam hteo da te komentarišem. Sve je okej da ti teraš inat i da ti je dosadno, ali tebe frajer treba da štiti, a ne da sedi kao p*čka. Nije bitno šta si uradila, ne sme niko da te komentariše ni za sitnicu, a to sve zavisi od druge strane. Sve ispada jeftino. Pričam ti kao sestri jer te pre svega gotivim prijateljski - govorio je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić