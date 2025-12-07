Do juče se pljuvale, a danas se grle kao najbolje drugarice: Maja i Anita zakopale ratne sekire! (VIDEO)

Šok preokret!

Anita Stanojlović i Maja Marinković biju ljutu bitku već godinama unazad i svakodnevno jedna drugu vređaju i prozivaju, a čak je Anita nedavno optužila Maju da se udružila s Aneli Ahmić jer nije mogla sama s njom da izađe na kraj.

Kako su svi mislili da između ove dve ljute rivalke ne postoji šansa da se dogodi pomirenje, izgleda da su one rešile da šokiraju sve gledaoce. Naime, njih dve su sada uhvatile jedna drugu pod ruku i krenule da igraju uz numere za buđenje koje je puštao Veliki šef.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić