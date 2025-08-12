AKTUELNO

Osakatili smo ga i Staniju zajedno sa njim: Kačavenda shvatila da se ogrešila o Alibabu, zakopale ratne sekire! (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugosio Enu Čolić, Milenu Kačavendu i Ivana Marinkovića. Kačavenda je otkrila u kakvom je ondnosu sa Asminom Durdžićem.

- Više puta sam se javo izvinila Asminu. Mi smo tog čoveka osaktaili, Staniju zajedno sa njim. Ne poznajem je, ona mije za Novu godinu poslala poklon. Ja sam njih us*ravala, a čula sam samo njenu stranu priče i njihovo kratko suočvanje. Videli smo kako kažu da je Sandra mutava, a žena ima problem sa kamerama. Možda se on nije snašao u tom suočavanju. On meni kad je rekao da nije smeo da ide da kupi cigarete od blama. Zašto mu ne bih dala priliku da razgovaram sa njim? On nikad nije bio član rijitija, on je uvučen. Mi smo kao ljudi to morali da komentarišemo - govorila je Milena.

Usledilo je novo telefonsko uključenje, javila se Tanja iz Beograda.

- Milena, gledala sam vašu emisiju sa Gastozom, ja sam mislila da ćete se pobiti. On je skakao sa stolice 100 puta, unosio mi se, a Vi ste bili dosledni sebi. On je bio totalno lud to veče i nije se normalno ponašao. Vi ste možda malo popili, ali on je bio strašan. Ona emisija sa Lepim Mićom, grozno - govorila je Milena.

- Je l' to onaj Mića koji je rekao da treba prijatelji da me savetuju da ne pijem i smanjim gas? - pitala je Kačavenda.

- Ja ne znam, prelaze se granice, nema poštovanja. U rijalitiju je sve dozvoljeno, ali ovde nije. Milena, mnogo ste bili bolji u osmici nego u sedmici. Ivan je čovek koji se retko rađa u najnegativnijem smisli, po pitanju porodice, dece, učešća. Moram da kažem da ne inteligentan, ali to nema veze sa ponašanjem. Postoji emocijalna inteligencija, socijalna i možemo da pričamo o tome. - nastavila je gledateljka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

