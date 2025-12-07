Na ivici nervnog sloma: Kačavenda ugledala prizor koji je frapirao, ove dve takmičarke su joj digle pritisak! (VIDEO)

Zaurlala!
Milena Kačavenda iznervirala se kada je ugledala Maju Marinković da pere sebi posteljinu obzirom da je operisana pre samo četiri dana, dok je s druge strane ostala opet u šoku kada je takođe operisanu Vanju Živić videla da čisti Belu kuću.
- Je l' ste normalne? Prvo vidim Maju koja pere veš i p*pizdim, a sad Vanja čisti... Smirite se više - rekla je Kačavenda.
- Nemojte da mi je nervirate, ona će posle na mene da se istresa - rekao je Janjuš.
Autor: N.Panić