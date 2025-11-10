AKTUELNO

Zadruga

Govorila je da nisi normalna i da si luda: Anđelo nastavlja da urniše Anitu žestokim prozivkama, ona na ivici nervnog sloma! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Žestoku svađu Anite Stanojlović i Anđela Ranković prekinula je bogata nagrada Velikog šefa, a zasigurno je da će ovaj sukob tek kulminirati u narednim danima.

- Svaki put kad sam ti kupila poklon, ti si dolazio ispred moje zgrade - rekla je Anita.

- Ne laži, Tamara me zvala da dođem i da pokupim neke stvari. Tamara je govorila da nisi normalna i da si luda - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Lažeš, pričaj šta tvoja mama priča za tebe - rekla je Anita.

- Ništa - rekao je Anđelo.

- Boli me k*rac, znam da će moja drugarica izbaciti svaki dokaz i biti uz mene - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

