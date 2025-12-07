Više nije najveća prostitutka: Zorica ponovo kontradiktorna, nećete verovati kakav kompliment je udelila Teodori! (VIDEO)

Prevazilazi samu sebe!

Zorica Marković od početka najgledanijeg rijalitija ''Elita 9'' brutalno je vređala Teodoru Delić i proglasila je prostitutkom koja radi ispod Plavog mosta, dok je danas već zaboravila na sve prozivke i Teodori udelila komplimente.

- Volela bih da mi mama za Novu Godinu pošalje neki kratki sako da mi ne prekriva g*zu - rekla je Teodora.

- Ti imaš najbolju g*zu u kući - rekla je Zorica.

- Pa i nemam baš, ali nikad ne bih radila g*zuicu. Pa pre bih išla u teretanu svaki dan - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić