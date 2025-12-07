AKTUELNO

Zadruga

Više nije najveća prostitutka: Zorica ponovo kontradiktorna, nećete verovati kakav kompliment je udelila Teodori! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prevazilazi samu sebe!

Zorica Marković od početka najgledanijeg rijalitija ''Elita 9'' brutalno je vređala Teodoru Delić i proglasila je prostitutkom koja radi ispod Plavog mosta, dok je danas već zaboravila na sve prozivke i Teodori udelila komplimente.

pročitajte još

Kačavenda će izgoreti! Sandra joj prvo preotela Srđana, a sad se nameračila i na Janjuša: Ima anakondu u gaćama... (VIDEO)

- Volela bih da mi mama za Novu Godinu pošalje neki kratki sako da mi ne prekriva g*zu - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti imaš najbolju g*zu u kući - rekla je Zorica.

pročitajte još

Kuku sine, šta ćeš ti ovde? Zorica saznala koliko je bogat Dačin otac, ne dolazi sebi od šoka! (VIDEO)

- Pa i nemam baš, ali nikad ne bih radila g*zuicu. Pa pre bih išla u teretanu svaki dan - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Farma

Andrea naprasno oduševljena svojom frizurom, pronašla način da prihvati svoj novi imidž: Ako žena nije harizmatična... (VIDEO)

Zadruga

Skandal: Terza odlepio za Sofijom! Ovo je dokaz da ga trudna Milica više ne zanima, nećete verovati šta je napravio (VIDEO)

Zadruga

Pao dogovor: Aneli i Alibaba se tope dok se prisećaju zajedničkih trenutaka, nećete verovati kakav su plan smislili! (VIDEO)

Politika

MONSTRUOZNO! Opoziciona novinarka likuje nad zdravstvenim stanjem Darka Glišića: Mrtvačkim glavama aludira na najgore! (FOTO)

Domaći

Sram te bilo, sutlijašicu mi ubacuješ u odnos: Aneli žestoko prekorila Luku, on joj okrenuo leđa i otišao svojim putem! (VIDEO)

Zadruga

NEĆETE VEROVATI SVOJIM OČIMA! Janjuš napravio Tošu pravim muškarcem! (VIDEO)