Kolo sreće se okreće: Terza jednim priznanjem uspeo da okonča odnos Sofije i Milana, ona umire od smeha! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Baš joj je žao!

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza koriste svaku priliku da se osame i proćaskaju, te su tako i danas stali na vrata Bele kuće i porazgovarali o svom odnosu, ali i Milanu Stoičkoviću.

- Rekao sam mu sve - rekao je Terza.

- Šta? - upitala je Sofija.

- Da smo bili na krevetu, grlili se i ljubili - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti nisi čitav - rekla je Sofija.

- Rekao mi je da je sinoć video da gledš u mene kao Boga, tad je presekao kaže. Ja sam bio iskren i rekao sam da sam te zagrlio i poljubio, dodirnuo sam ti usne - rekao je Terza.

Autor: N.Panić

