Drama: Terza otvorio oči Milanu, Sofija dobila šut-kartu! (VIDEO)

Rešio da preseče!

Sofija Janićijević pokušavala je da sazna od Milana Stojičkovića šta je razgovarao sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Šta ti je rekao Terza? - pitala je Sofija.

- Ja nisam slepac, mogu da vidim neke stvari - dodao je Milan.

- Mene Terza ne interesuje, on kad bi meni rekao da ne želi da komuniciram sa njim ja to ne bih radila - govorila je Sofija.

- Smeješ se ti na kvarno - rekao je Milan.

- Ja sam rekla da ti on puno glavu. Nemaš 13 godina da ti veruješ Terzi. Šta si ti video? - pitala je ona.

- Video sam šta sam video. Rekla si prošli put da te čekam u pabu, pa se dva i po sata nisi pojavila. Neću nikome ništa da crtam i da pišem. Ona ima dovoljno godina. Radiš - pričao je Milan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić