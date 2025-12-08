Sad me praviš ludom: Anita doživela pomračenje i oduvala Minu, nećete verovati zbog čega! (VIDEO)

Šok nad šokovima!
Anita Stanojlović počela je da histeriše jer je izgubila svoje žvake, a u jednom momentu je Mina Vrbaški podsetila da ih je možda ostavila u kaputu, zbog čega je ona poludela i oduvala je.
- Kako da nađem žvake? Ne znam gde sam ih stavila - rekla je Anita.
- Bile su u neseseru - rekla je Mina.
- Sad p*zdim - vikala je Anita.
- Nema tu - rekla je Mina.
- Mina, ovde sam ih negde stavila - rekla je Anita.
- Nisu bile tu - rekla je Mina.
- E, sad me praviš ludom. Znaš gde sam stavila - rekla je Anita.
