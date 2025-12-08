AKTUELNO

Zadruga

Guraš me od sebe, prekinuću svaki kontakt: Teodora više ne može Bebicu da gleda očima, opet ga izmarširala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kao da joj se gadi!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić nastavili su razgovor u kom ga je ona sve vreme marširala, a u jednom momentu mu je čak i sasula u lice istinu.

- Šta si ti još radila? - upitao je Bebica.

- Ništa, šta me pitaš već sam ti rekla - rekla je Teodora.

- Hoću da mi prepričaš - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što bi ti prepričala? Ne razumem, već sam ti rekla - rekla je Teodora.

- Je l' tako? Pitam zato što se kamera okrenula ka meni i zumirala me - rekao je Bebica.

- Pa jer su ljudi pričali o tebi na intervju - rekla je Teodora.

- Ne, nije nego si ti pričala o meni - rekao je Bebica.

- Ja pričala o tebi? Kako si video da te snima kamera kad si spavao? - upitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa u tom momentu sam se probudio - rekao je Bebica.

- Nemoj da me grliš, ne osećam potrebu - rekla je Teodora.

- Što? - upitao je Bebica.

- Jer mi se tako mrštiš - rekla je Teodora.

- Iznervirao sam se - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Baš me boli k*rac što si se iznervirao, reci šta je problem - rekla je Teodora.

- Ja sam se iznervirao zbog Terze - rekao je Bebica.

- Ne možeš da se nerviraš, a ne znaš ni šta je bilo - rekla je Teodora.

- Izvini - rekao je Bebica.

- Ne zanima me, neću više to da trpim. Odmah si mi uneo negativnu energiju kako si se pojavio - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Okej, ajde idemo - rekao je Bebica.

- Pa idi, čuj ajde idemo. Znaš koliko me nervira sad bilo kakav kontakt s tobom, ne znam da li treba da ti crtam? Guraš me od sebe i prekinuću kontakt s tobom. Ti si isprogramirao da sam ja pevala s nekim, to je tvoja nepostojeća situacija - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

