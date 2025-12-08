Aneli je već uništena, TEBI JE FOKUS SITA! Asmin posavetovao Hanu kako da se bori sa Ahmićkama, ona se ODMAH POBUNILA! (VIDEO)

Da li ovim brani svoju bivšu partnerku?

Asmin Durdžić, Hana Duvnjak i Nerio Ružanji sedeli su ovog jutra u pušionici i pričali o porodici Ahmić.

- Vama Grofica nije pravila probleme - pitao je Asmin.

- Jeste vređala me, i pre nego što je ušao on - rekla je Hana.

- Ona se plaši Site, oni se svi plaše Site, nije ni Grofici lako sa njima - rekao je Asmin.

Hana je potom pričala kako je Sita lažirala poruke, ali i kako je pretila Neriju.

- Sita zove: "Ako ne dođeš kući, doći će neko da ti polomi kolena", ja plakala, on ćuti kao zaliven, on se us*ao, nije mi dao da izlazim napolje. Onda je rekla da to nije bilo zbog mene, nego zbog moje tetke - pričala je Hana.

- Nemoj ni o Aneli pričati, tebi je fokus Sita. Nemoj joj pričati "k*rvo", spusti loptu, nemoj ni o Grofici, nije ni njoj lako. Ja mislim da bi Grofica volela da svi živite u jednoj kući, Grofica mora da radi sve što Sita kaže - rekao je Asmin.

- Neće mi niko vređati dete - pobunio se Nerio.

- Ona nema, poslala bi ti više da ima, ona ima para koliko joj daju Aneli i Sita. Ićo vam može naći veze, nemojte njegovo ime spominjati, bolje da ga imate za prijatelja nego za neprijatelja - rekao je Asmin.

- Aneli mi je ovde rekla da je moje dete zaostalo, nakon svega, neću da mi uzima dete u usta - rekla je Hana.

- Aneli kad te bude vređala, uzvrati, treba da budeš pametnija, ona kad te vređa ona ide dole, ti ideš gore, kad pričaš o Siti budi direktna i kulturna, ne da budeš prosta. Aneli je svakako već uništena - savetovao je Durdžić i nastavio:

- Ja u njoj budim dobro, ona nije loša osoba, zato morate da budete inteligentni, da budete porodica. Ja znam da ti nju voliš, moraš da budeš mudar i iskren - dodao je Asmin.

- Ja ovako i reagujem na nju jer je volim - rekao je Nerio.

Autor: R.L.