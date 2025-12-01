On neće biti srećan dok se ne izmiri sa porodicom! Luka posavetovao Hanu, ona odmah počela da se pravda! (VIDEO)

Da li je u pravu?

Ovonedeljni vođa Luka Vujović nastavio da deli budžet, a naredni mali budžet dao je Mileni Kačavendi, a nakon nje i Hani Duvnjak.

- Imam poštovanje prema tebi zbog Nerija, meni ništa loše nisi uradila. Ne sviđa mi se što blatiš Neriovu porodicu. Kada bi htela svoju da komentarišeš verovatno bi kritikovala i više. Naš lični odnos mogu da pohvalim, humana si, nema zlobe u tebi, ali mi se ne sviđa što ne vidim u tebi želju da se spusti lopta i ne vidim da bi ikad došla u situaciju da kažeš Neriju: "Popričaj sa majkom". On neće biti srećan dok ne bude dobar sa svojom porodicom, vaše dete će biti srećnije jer ima braću i sestre sa njegove strane - rekao je Luka.

- Ja nisam htela da Nerio uđe ovde, htela sam da se pomiri sa majkom, ja sam ga terala da se javlja Siti, da se javi Aneli. Ja nisam u dobrim odnosima sa svojom familijom. Ali ja sam dokazala sve, veruješ više njima, Situ si video samo dva puta. Misliš da meni moji nisu govorili da ne budem sa njim - rekla je Hana.

Autor: R.L.