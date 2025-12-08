AKTUELNO

Zadruga

Zamisli koliko je bio loš, kad je posle s*ksa s njim krenula dalje... Teodora rešila da DOKUSURI Terzu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Osveta se služi hladna.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica razgovarali su ovog jutra da je došlo vreme da se osvete Bori Terziću Terzi.

Foto: TV Pink Printscreen

Kada im je prišla Mina Vrbaški, oni su je pohvalili zbog veze sa Viktorom Gagićem.

- Mali je otresit, ne zanima ga. Imaš pravo da nastaviš dalje - rekla je Teodora.

- Ti treba prvi da podržiš. A ja znam na šta će on najviše da se uvredi, kad mu kažem: "Zamisli kad je posle s*ksa sa tobom krenula dalje, zamisli koliko si bio loš" - rekla je Delićeva kroz osmeh.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

