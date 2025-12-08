Zamisli koliko je bio loš, kad je posle s*ksa s njim krenula dalje... Teodora rešila da DOKUSURI Terzu! (VIDEO)

Osveta se služi hladna.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica razgovarali su ovog jutra da je došlo vreme da se osvete Bori Terziću Terzi.

Kada im je prišla Mina Vrbaški, oni su je pohvalili zbog veze sa Viktorom Gagićem.

- Mali je otresit, ne zanima ga. Imaš pravo da nastaviš dalje - rekla je Teodora.

- Ti treba prvi da podržiš. A ja znam na šta će on najviše da se uvredi, kad mu kažem: "Zamisli kad je posle s*ksa sa tobom krenula dalje, zamisli koliko si bio loš" - rekla je Delićeva kroz osmeh.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

