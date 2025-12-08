TI BI SVAKOG IZDAO ZBOG TEODORE! Aneli digla ruke od Bebice, dala mu mali budžet i zauvek ga precrtala sa liste prijatelja! (VIDEO)

Nema više šta da mu zameri.

Aneli Ahmić nastavila je da deli budžete, pa je tako srednji budžet dala Anđelu Rankoviću.

- Ti i ja imamo dobar odnos, nas spajaju, ne znam zašto. Nikad nisam imala loše mišljenje o tebi, tu smo svi da se komentarišemo, očekujemo da se ne ljutiš, sve najbolje o tebi - rekla je Aneli.

Ona je potom mali budžet dala Nenadu Macanoviću Bebici.

- Bebice, mi smo bili jako dobri, ja jesam ishitreno rekla to za Teodoru, ali to je zato što sam te branila, bila sam privržena tebi, ona se ljutila što sam te branila, smatram da si me izdao, ti bi izdao svakog zbog Teodore, jer znam koliko je voliš - rekla je Aneli, te ja mali budžet dala i Teodori Delić.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

