TI SI PRAVA MUŠKARČINA! Aneli ishvalila ovog učesnika, smatra ga najboljim frajerom u Beloj kući! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao.

Tokom podele budžeta Aneli Ahmić došlo je do manje verbalne rasprave između Luke Vujovića i Jovane Mitić advokatice. Ipak, Aneli nije dozvolila da se prekine podela, pa je nastavila i mali budžet dala Filipu Đukiću.

- Filipe, ti si meni jako zanimljiv, moj i tvoj odnos je sada za mali budžet, jako si mi zanimljiv, držiš do sebe, sve ove devojke te žele. Trebalo bi da staneš na loptu, da se smiriš. Nisi mi jasan ovo sa Teodorom, smatram da je to bila tvoja igra, da si osetio nešto ostao bi u tom odnosu, sa Anitom bi trebalo da porazgovaraš. To je s tvoje strane nekorektno jer ona je majka, treba iskreno da kažeš da li želiš da budeš s njom ili ne, a ne da je zavlačiš. I ona mi je tu katastrofa, stoji, ćuti i ništa ne preduzima. Treba da kažeš nama svima da ti ta cura znači, da je zaštitiš, ili kaži ona mi je utorak devojka - rekla je Aneli.

- Znači mi, ali nismo u vezi, mi smo pričali, već znamo na čemu smo - rekao je Filip.

Maji Marinković dala je mali, a Mikiju Dudiću srednji budžet.

- Baš sam te zgotivila, mislim da si prava muškarčina, ti si muško za uzor, sportista, treniraš svaki dan, veoma si vaspitan, kulturan, poštuješ žene, imaš kodekse, i 98% muškaraca bi trebalo da se ugleda na tebe - rekla je Aneli.

Autor: R.L.