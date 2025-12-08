AKTUELNO

Zadruga

DEDA OD 80 GODINA VALJA KLIKERE! Sunčica i Lepi Mića u ratu do istrebljenja, pljušte brutalne uvrede! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gori sve!

Radmila Todorović naredna je navodila najsujetnije učesnike u "Eliti 9", pa je počela da

- Jedna od najsujetnijih je Aneli, bila sam joj dobra kad je htela da me smuva sa Neriom, ali kad je videla od toga nema ništa, onda se okrenula. Ona je gora od svih nas kad se skupimo. Ja sam barbikama čupala glave, ali njena plastika se već sama od sebe respada, tako da treba da tuži hirurga - rekla je Rada.

Sunčica Bajić zaratila je sa Lepim Mićom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je k*rva za nula dinara, ali ja te j*bati neću - rekao je Mića.

- Deda od 80 godina koji valja klikere - rekla je Sunčica.

- Pričaj kako se j*beš za kiflice - vikao je Lepi Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Anđelo i Zorica u ratu do istrebljenja, pljušte uvrede

Zadruga

Ori se imanje! Kačavenda i Aneli u ratu do istrebljenja, pljušte uvrede kao nikad (VIDEO)

Domaći

BRUTALAN RAT BORE SANTANE I ENE ČOLIĆ: Pljušte žestoke uvrede na sve strane, opšti haos u programu uživo! (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret: Stefan i Đedović na korak do brutalnog rata zbog Aneli i Luke, pljušte žestoke provokacije! (VIDEO)

Zadruga

Bljuje vatru: Terzi pala roletna zbog Minine kvarnoće, kipti od besa i vređa je na sav glas žestokim prozivkama! (VIDEO)

Domaći

Žestoki rat tetke i sestrića! Aneli i Nerio totalno zaratili na krv i nož, umešao Alibaba i nastao haos! (VIDEO)