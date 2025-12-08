DEDA OD 80 GODINA VALJA KLIKERE! Sunčica i Lepi Mića u ratu do istrebljenja, pljušte brutalne uvrede! (VIDEO)

Gori sve!

Radmila Todorović naredna je navodila najsujetnije učesnike u "Eliti 9", pa je počela da

- Jedna od najsujetnijih je Aneli, bila sam joj dobra kad je htela da me smuva sa Neriom, ali kad je videla od toga nema ništa, onda se okrenula. Ona je gora od svih nas kad se skupimo. Ja sam barbikama čupala glave, ali njena plastika se već sama od sebe respada, tako da treba da tuži hirurga - rekla je Rada.

Sunčica Bajić zaratila je sa Lepim Mićom.

- Ovo je k*rva za nula dinara, ali ja te j*bati neću - rekao je Mića.

- Deda od 80 godina koji valja klikere - rekla je Sunčica.

- Pričaj kako se j*beš za kiflice - vikao je Lepi Mića.

Autor: R.L.