Bljuje vatru: Terzi pala roletna zbog Minine kvarnoće, kipti od besa i vređa je na sav glas žestokim prozivkama! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanja za Minu Vrbaški.

- Noćas si priznala da ti je Viktor od prvog dana simpatičan i lep, što si onda započinjala bilo šta sa Terzom? - glasilo je pitanje.

- Ja sam uvek govorila da je on simpatičan i lep, ali me nerviralo što za stolom ne zna da priča i non stop psuje. Ja sam prekinula to druženje i htela sam da dam šansu Terzi jer sam pala na pažnju, to sam pričala od prvog dana. Viktor jeste moj tip fizički i ne zanima me veza - rekla je Mina.

- Blam me da komentarišem, ne znam kako može da ima s*ksualni odnos s nekim ko joj se ne sviđa - rekao je Terza.

- Imala sam simpatije prema tebi i radila sam u onom trenutku kako sam se osećala - rekla je Mina.

- Ja mogu da stanem iza nje kad je neko vređa i napada. Meni se Mina fizički sviđa i mi smo od početka postavili prijateljski odnos, ali sad vidim da je pod tenzijom i želim da je opustim - rekao je Viktor.

- Ti spavaš s nekim i njemu si htela da daš šansu? Ponižava ovde devojke, a već par dana vidim šta radi s Viktorom i da me provocira, ali ja nisam majmun i gaziću do kraja. Ja sam povređen jer imam emocije prema njoj, ali dobro. Ona sinoć iznajmljuje krevet Aniti da Filip ima s*ks sa njom i spava sa Sofijom - rekao je Terza.

- Ja nisam nijednu devojku osudila da je utorak devojka niti imam pravo za to, svako radi sebi na štetu - rekla je Mina.

- Ja te nisam provocirao jer te nisam ni video - rekao je Viktor.

- Vi nemate apsolutno nikakve kodekse - rekao je Terza.

- Ja želim da on mene ostavi na miru - rekla je Mina.

- Mića mi je rekao da je te iste stvari radila i Mensuru - rekao je Terza.

- Naravno da jesam jer ste g*vna najveća. Ukoliko može da me ostavi da ja radim ono što ja hoću i da uživam - rekla je Mina.

- Mina nemoj da spominješ neke ljude ovde, to je katastrofa kada sam čuo koga si ti spomenula. To ne trebaš da radiš, a ranije sam govorio da će doći do ove situacije - rekao je Janjuš.

- Ona je mene napravila majmunom i radio sam mnoge stvari zbog nje, a ona mi ovako vraća - rekao je Terza.

