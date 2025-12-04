AKTUELNO

Zadruga

Bljuje vatru: Terzi pala roletna zbog Minine kvarnoće, kipti od besa i vređa je na sav glas žestokim prozivkama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gori sve!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanja za Minu Vrbaški.

- Noćas si priznala da ti je Viktor od prvog dana simpatičan i lep, što si onda započinjala bilo šta sa Terzom? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

U inat Asminu se pomirila sa Lukom: Miljana razotkrila Anelinu igru, shvatila da spinuje priču kako bi ućutkala Hanu (VIDEO)

- Ja sam uvek govorila da je on simpatičan i lep, ali me nerviralo što za stolom ne zna da priča i non stop psuje. Ja sam prekinula to druženje i htela sam da dam šansu Terzi jer sam pala na pažnju, to sam pričala od prvog dana. Viktor jeste moj tip fizički i ne zanima me veza - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Blam me da komentarišem, ne znam kako može da ima s*ksualni odnos s nekim ko joj se ne sviđa - rekao je Terza.

- Imala sam simpatije prema tebi i radila sam u onom trenutku kako sam se osećala - rekla je Mina.

pročitajte još

Bolesno je da gleda sina: Nerio žestoko osudio majku Situ, pa se obračunao sa Aneli! Ahmićeva pokušala da opravda svoje postupke, pa se pogubila: Nisu

- Ja mogu da stanem iza nje kad je neko vređa i napada. Meni se Mina fizički sviđa i mi smo od početka postavili prijateljski odnos, ali sad vidim da je pod tenzijom i želim da je opustim - rekao je Viktor.

- Ti spavaš s nekim i njemu si htela da daš šansu? Ponižava ovde devojke, a već par dana vidim šta radi s Viktorom i da me provocira, ali ja nisam majmun i gaziću do kraja. Ja sam povređen jer imam emocije prema njoj, ali dobro. Ona sinoć iznajmljuje krevet Aniti da Filip ima s*ks sa njom i spava sa Sofijom - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam nijednu devojku osudila da je utorak devojka niti imam pravo za to, svako radi sebi na štetu - rekla je Mina.

- Ja te nisam provocirao jer te nisam ni video - rekao je Viktor.

- Vi nemate apsolutno nikakve kodekse - rekao je Terza.

pročitajte još

Moram da priznam da je odron: Alibaba ne dolazi sebi od šoka zbog žestokog s*ksa Luke i Aneli! (VIDEO)

- Ja želim da on mene ostavi na miru - rekla je Mina.

- Mića mi je rekao da je te iste stvari radila i Mensuru - rekao je Terza.

- Naravno da jesam jer ste g*vna najveća. Ukoliko može da me ostavi da ja radim ono što ja hoću i da uživam - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina nemoj da spominješ neke ljude ovde, to je katastrofa kada sam čuo koga si ti spomenula. To ne trebaš da radiš, a ranije sam govorio da će doći do ove situacije - rekao je Janjuš.

- Ona je mene napravila majmunom i radio sam mnoge stvari zbog nje, a ona mi ovako vraća - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nemoj da me stavljaš u usta pošto si sa mojom trudnom verenicom: Terza besni na sav glas zbog Rajačića i Milice, žestokim prozivkama im zapušio usta!

Zadruga

Taki šta napravi ovo? Maja brutalno nagazila Teodoru i unakazila je prozivkama zbog Đukića, ona ubeđena da je sujetna! (VIDEO)

Zadruga

Malo se priča o tome što... Terza kipti od besa na sav glas zbog Miličine zabrane da on viđa Barbaru! (VIDEO)

Zadruga

Zdepasta mala debela aljkavuša: Maja repetirala vređalicu i brutalnim prozivkama urnisala Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Pala mu roletna: Mina oduvala Terzu, on reži na sav glas! (VIDEO)

Zadruga

Počela da bljuje vatru: Sandra gori od besa zbog Aneli i Luke, on priznao da je slagao da je voli! Haos u Beloj kući (VIDEO)