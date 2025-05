Nemoj da me stavljaš u usta pošto si sa mojom trudnom verenicom: Terza besni na sav glas zbog Rajačića i Milice, žestokim prozivkama im zapušio usta! (VIDEO)

Gori od besa!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Borislava Terzića Terzu kako bi progovorio o saznanju da su Milica Veličković i Uroš Rajačić zajedno.

- Milica je tvojom odlukom da uđeš u vezu sa Sofijom postala slobodna - rekao je Darko.

- Ja pričam o njemu. Pun Beograd lepih momaka, a ona se zalepi za Rajačića. Ovo je meni jedna katastrofa jer je majka deteta od četiri meseca. Ona ne treba da bude sa momkom iz rijalitija kao što su Filip, Bora i tako dalje. Napravila mi je ovde situaciju da mi u svađi kažu: ''Rajačić ti šeta ribu'' - rekao je Terza.

- Da li misliš da je Rajačić tvoja vredna zamena? - upitao je Darko.

- Mislim da jeste, svaki momak je bolji od mene. Ja bih sad opleo i po njemu i njoj, samo ću reći da me ne stavlja u usta pošto je on s mojom bivšom verenicom s kojom imam dete. Bolje nek i on i ona paze šta pričaju. Čim izađem ću je zvati, a ne bude li se javljala idemo na sud. Ja bih poginuo za svoje dete. Ovo ipak ima težinu jer ja imam dete s njom - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić