Nemoj da misliš da si bitan jer si protiv Anđele: Opšti haos zbog Uroševih procenata, Gastoz svima zapušio usta! (VIDEO)

Drama na Mićinoj Igri istine!

Na samom početku "Igre istine" Lepog Miće Uroš Stanić je prokomentarisao svoje procente u večerašnjem izbacivanju.

- Želim da se zahvalim na 30% i znači da sam na dobrom putu i da dobro komentarišem. Ja nikad nisam imao ovoliko procenata, izgleda da Aneli više nije ovoliko jaka. Pozdrav za moju Lauru, pa i za Burazengije - rekao je Uroš.

- Ja mislim da su ovo vrh procenti što se tiče Aneli - dodao je Marko.

- Rekao si da će Aneli da ima 90% - umešao se Gastoz.

- Uroš ima svoju podršku, ali mislim da su Gastozovi dosta glasali za njega. Oni podržavaju svakog ko ne podnosi Anđelu - dodao je Đedović.

- Ja mislim da su ovo samo Uroševi. On sve kaže u brk, pa i na moju štetu - rekao je Gastoz.

- Ja kad sam bila napolju Uroša sam kačila na svoje storije. On se izgubio dok je bio sa Anđelom, a otkako se odvoji povratio je svoje poverenje. Nisam očekivala ovoliko i mislim da će on da bude u top 10 - komentarisala je Matora.

- Mislim da je njega gušilo što ima mišljenje koje mu je nametnuto. On je pukao i rekao šta misli, a do tad smo svi videli da ćuti. On nije komnetarisao Anđelu i jer se vratio na staro ne suzdržava se - govorila je Ena Čolić.

- Stefane, da li je Uroševo druženje sa Anđelom i Gastozom dobro ili loše? - pitao je Mića.

- Mislim da je malo potonuo i nije komentarisao dešavanja, ali ne smatram da mu je bilo loše u tom druženju. Mislim da je on sam sebe povukao da ne bi ugrozio prijateljstvo, ali ne smatram da mu je bilo loše - govorio je Karić.

- Samo malo da stavimo stvari na svoje mesto. Vi hoćete da kažete da je postao super otkako se odvojio od Anđele. Uroš to nije trebao da uradi, poludeo je bez potrebe i ja kažem da nije u pravu jer je pucao na nju. Sve je to velika greška. Nemojte da predstavljate da on ima ove procente samo jer komentariše Anđelu. Ako je on pristrasan, nemojte da zaboravite da ste i vi. On je samo ukupao na temu, dok se ono nije desilo, a ja opet kažem da je to greška. Vi biste se i dalje družili. Nemoj da misliš da si bitan jer si samo protiv Anđele - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić