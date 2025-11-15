Taki šta napravi ovo? Maja brutalno nagazila Teodoru i unakazila je prozivkama zbog Đukića, ona ubeđena da je sujetna! (VIDEO)

Gori sve!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Teodorom Delić o njenom odnosu s Majom Marinković.

- Šta se promenilo u tvom odnosu sa Majom i misliš li da je ona izgorela zbog tebe i Filipa? - upitao je Darko.

- Više su mi to ljudi sa strane pričali, ali ona sada jedina sve vreme priča i ubacuje mi se dok ja pričam. S druge strane ajde da verujem Maji da se odvojila od nas zbog priča o Asminu, ali ja mislim da ona hoće da se uvali u taj odnos - rekla je Teodora.

- Kako komentarišeš to što Maja kaže da sa njom ne možeš da vodiš verbalnu raspravu jer te jede za doručak? - upitao je Darko.

- Ja nemam uopšte potrebu da se raspravljam s njom, a ona ako ima potrebu da se raspravlja onda to govori da je sujetna - rekla je Teodora.

- Crni Taki šta ti napravi, ali dobro biću iskrena. Ovo je dno dna, ne pada mi na pamet da se spuštam na nivo jer sebe ne smatram na tom levelu - rekla je Maja.

- O tome ti pričam, kako sam ti bila na nivou dok sam bila sa Bebicom? - upitala je Teodora.

- Devojko nisi znala da bekneš ovde na svoju temu, ovim civilima u rijalitiju je sužen vokabular da je to strašno. Bebica treba da ima veći gard kao muškarac i mislim da ne treba da prelazi preko nekih stvari. Bebica kada je s nekim on vidi samo tu osobu i ne vidi nikoga drugog. Filip sada pokušava da izvuče malo svoju zadnjicu ovde, a ona je u ozbiljnom rijaliti modu i oni moraju da shvate da se ja - rekla je Maja.

Autor: N.Panić