Isfrustrirana babo: Kačavenda opet isponižavala Boginju zbog skandaloznog rečnika, ona uzvratila nikad žešće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gori sve!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Saleta Luxa.

- Šta je tvoj cilj da ubediš Teodoru da ostavi Bebicu? - glasilo je pitanje.

- Kako bi rangirao svoje bivše emotivne i s*ksualne partnerice: Dijamante, Reu, Petyu, Saru Stojanović i Saru Raičević? - glasilo je pitanje.

- Ma mene Sara Stojanović radi najviše. Andrea je prestala da me radi, mi smo živeli dva meseca u stanu i ona me nije radila - rekao je Sale.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Tanju Stijelju Boginju.

- Da li si shvatila koliko si ti ipak ispala dostojanstvena devojka? - glasilo je pitanje.

- Da, napadali su me svi zbog mojih šala, a sada su sve gore od mene - rekla je Boginja.

- Njena šala je baš smešna, a kroz šalu je mene učila da pušim k*rčeve. Filip je to jutro izašao u bazen da se rashladi, a ona je rekla: ''Ja ti ga zagrejala, a ti došao da ga rashladiš'' - rekla je Kačavenda.

- Ti ne vadiš k*rac odavde više od bilo koje devojke - rekla je Boginja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

