Je l' ti krivo što ga ti nisi primila? Sara Raičević i Boginja brutalno zaratile zbog Đukića, nastao opšti haos! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Gori sve u Eliti!

Sara Raičević i Tanja Stijelja Boginja žestoko su zaratile nakon što je Sara bila intimna sa Filipom Đukićem, što je bilo i očekivano, a između njih dve pale su nikad brutalnije prozivke.

- I večeras ću da se k*ram - rekla je Sara.

Vanji pao mrak na oči: Žestoko potkačila Saru Raičević, ona uletela u radio i na oči joj se poljubila sa Đukićem! (VIDEO)

- Dete ti gleda kako se k*raš sa drugim svinjo - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti nemaš fore, a ja imam - rekla je Sara.

- Dete ti gleda kako se k*raš sa drugim - rekla je Boginja.

SKANDAL: Aneli doživela nervni slom i priznala da je Luka tukao na moru, on pokušava da pronađe opravdanje na sve načine! (VIDEO)

- Mrš klošarko jedna, imaš 30 godina u dupetu i ni kučeta ni mačeta - rekla je Sara.

- Sandra tebi je ispao zub od dr*ge - rekla je Boginja.

- Je l' ti krivo što nisi primila od Fićka? - upitala je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne nije, Fićko i ja smo super. Ja ne primam, to ste vi - rekla je Boginja.

Napravila se luda: Aneli vešto izbegla da prizna da je Luka tukao, Đukić pokušao da izvuče sve iz nje! (VIDEO)

- Ma kako da ne, mene sramota umesto tebe - rekla je Sandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

