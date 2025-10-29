Je l' ti krivo što ga ti nisi primila? Sara Raičević i Boginja brutalno zaratile zbog Đukića, nastao opšti haos! (VIDEO)

Gori sve u Eliti!

Sara Raičević i Tanja Stijelja Boginja žestoko su zaratile nakon što je Sara bila intimna sa Filipom Đukićem, što je bilo i očekivano, a između njih dve pale su nikad brutalnije prozivke.

- I večeras ću da se k*ram - rekla je Sara.

- Dete ti gleda kako se k*raš sa drugim svinjo - rekla je Boginja.

- Ti nemaš fore, a ja imam - rekla je Sara.

- Dete ti gleda kako se k*raš sa drugim - rekla je Boginja.

- Mrš klošarko jedna, imaš 30 godina u dupetu i ni kučeta ni mačeta - rekla je Sara.

- Sandra tebi je ispao zub od dr*ge - rekla je Boginja.

- Je l' ti krivo što nisi primila od Fićka? - upitala je Sandra.

- Ne nije, Fićko i ja smo super. Ja ne primam, to ste vi - rekla je Boginja.

- Ma kako da ne, mene sramota umesto tebe - rekla je Sandra.

