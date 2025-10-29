AKTUELNO

Boginja će doživeti fras: Sara Raičević joj smuvala Đukića, Mina osmislila pakleni plan! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Mina Vrbaški otišla je sa Filipom Đukićem, Sarom Raičević i Sandrom Todić do Drveta mudrosti kako bi otkrila zadatak koji su osmislili, a Sara i Đukić su se u međuvremenu strastveno izljubili.

- Drvo, došli smo na ideju da posle žurke pravimo i žurku u Odabranima - rekla je Mina.

- Mislim da je to previše žurkovanja za jedno veče - reklo je Drvo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije problem - rekla je Mina.

- Žurku posle žurke ne možemo nikako da pravimo - reklo je Drvo.

- Dobro, je l' možemo neki drugi dan? Posle Terzinog rođendana - rekla je Mina.

- Može, to je super ideja - reklo je Drvo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imam ideju da Đukić i Sara glume da se muvaju do subote, a isto tako Sandra da se muva sa Borom. Na meni je da izaberem njih pet koji mogu da dođu na žurku - rekla je Mina.

- Dogovoreno - reklo je Drvo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

