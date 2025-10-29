Boginja će doživeti fras: Sara Raičević joj smuvala Đukića, Mina osmislila pakleni plan! (VIDEO)

Preokret!
Mina Vrbaški otišla je sa Filipom Đukićem, Sarom Raičević i Sandrom Todić do Drveta mudrosti kako bi otkrila zadatak koji su osmislili, a Sara i Đukić su se u međuvremenu strastveno izljubili.
- Drvo, došli smo na ideju da posle žurke pravimo i žurku u Odabranima - rekla je Mina.
- Mislim da je to previše žurkovanja za jedno veče - reklo je Drvo.
- Nije problem - rekla je Mina.
- Žurku posle žurke ne možemo nikako da pravimo - reklo je Drvo.
- Dobro, je l' možemo neki drugi dan? Posle Terzinog rođendana - rekla je Mina.
- Može, to je super ideja - reklo je Drvo.
- Imam ideju da Đukić i Sara glume da se muvaju do subote, a isto tako Sandra da se muva sa Borom. Na meni je da izaberem njih pet koji mogu da dođu na žurku - rekla je Mina.
- Dogovoreno - reklo je Drvo.
Autor: N.Panić