Ne želim da mi budeš blizu: Hana pokušava da osvesti Neria i dobije njegovu zaštitu, ali totalno uzalud! (VIDEO)

Ne uspeva da mu pomogne!

Hana Duvnjak nastavila je da drži predavanje Neriu Ružanjiju, koji joj je u jednom momentu i priznao da nije srećan što je ona ušla, zbog čega se ona rastužila.

- Skloni se odmah od mene, ne želim da mi budeš blizu. Previše dopuštaš, godinama previše dopuštaš i ćutiš. Ti si meni toliko puta obećao da nećeš dati da me gaze i svaki put dopuštam - rekla je Hana.

- Ne mogu da čujem jer pričate u glas sve vreme - rekao je Nerio.

- Očisti uši - rekla je Hana.

- Ja nemam ništa više bitno da kažem za svoju porodicu - rekao je Nerio.

- Tvoja jedna sitnica je nekome životna trauma, pusti da me gaze svi nema veze. Onda ćemo biti super kad izađemo napolje. Tata nikada me nisi zaštitio, ali molim te me sad zaštiti da me se nikad nisi odrekao i izbacio iz j*benog stana. Dobro mi je mama rekla da sam ja predobra za ovo i da mnogo žalim ljude. Ne mogu da verujem da samo ćutiš i gledaš, mene boli k*rac za rijaliti samo sam ja prestravljena za tebe jer si dopuštao. Ti si pogazio sam sebe kada si počeo da pričaš s Aneli - rekla je Hana.

- Je l' ti shvataš da ti od nas praviš da ispadamo lažovi? - upitao je Nerio.

- Kako? - upitala je Hana.

- Tako što najavljuješ da ćeš nešto reći i posle ništa ne kažeš - rekao je Nerio.

- Ti me ućutkuješ, što nisi rekao za bivšu? - upitala je Hana.

- Krivo pričaš priču, njen tata nije valjao ni Siti ni Aneli već samo... Dok sam bio s njom su najstrašnije pljuvali tu devojku, krišom je dolazila ta devojka kod mene - rekao je Nerio.

- Daj ne s*ri Nerio, nego kreni da pričaš sve. Poenta je da nema više ništa toliko strašno, ali ima još stvari. Nekima nisu sitnice, nije sitnica da ti je nudila k*kain - rekla je Hana.

- Ne mogu da pričam stvari koje ne mogu da dokažem i posle ću ispasti najveći lažov koji postoji - rekao je Nerio.

- Ne moraš ništa da govoriš, nek ja budem sprdnja, n*rkoman i devojka koja je abortirala. Nek budem ja najgora, a ti samo ćuti i uživaj - rekla je Hana.

- Ja ne želim da pričam stvari koje ne mogu da dokažem, je l' razumeš? Neću da ispadam lažov i da mi se hvataju za reči - rekao je Nerio.

- Molim te idi tamo i vrati se. Da sam poslušala barem nekog da ne uđem - rekla je Hana.

- Da si poslušala na mene - rekao je Nerio.

- Nisam znala da ne želiš da uđem - rekla je Hana.

- Nisam želeo da uđeš ovde - rekao je Nerio.

- Ja ću izaći, ja odoh i ti se bori sam. Idem da spasim ovo malo života što mi je ostalo, idem u p*čku materinu - rekla je Hana.

- Imaš dete, ne možeš da budeš u dugu - rekao je Nerio.

- Radiću petnaest poslova - rekla je Hana.

- Treba dete da preživi - rekao je Nerio.

- Što ja? Ti ne možeš da me izdržavaš deset meseci je l'? - upitala je Hana.

- Dobro, ti se diskvalifikuj, a ja ću od ovog što zaradim da ti platim kaznu - rekao je besno Nerio.

- Ne mogu da verujem da moje dete sad pati zato što sam ja ušla ovde misleći da je tebi loše - rekla je Hana.

- Nisam bio loše nego smoren - rekao je Nerio.

- Plačem zbog deteta, a ti meni kažeš: ''Ajmo da legnemo'', a ja tebe uvek tešim - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić