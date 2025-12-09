Ne želim da budu zajedno zbog Nore: Alibaba svestan da će Anelin i Lukin zajednički život s njegovom ćerkom biti baš loš po nju! (VIDEO)

Priznao sve!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi porazgovarao o haosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Aneli ne može da bilo kome priča išta kao danas na podeli budžeta jer je mnogo gora od svih ostalo. Morate da shvatite da ste ove godine vi omladince, a mi deda i babe vas komentarišemo. Ti si Aneli najveći blam u istoriji rijalitija - rekao je Janjuš.

- Ti nisi bio blam sigurno - rekla je Aneli.

- Draga moja unučice, moraš da shvatiš da je tvoj i Lukin odnos kataklizma - rekao je Janjuš.

- Ne možeš ti meni da palamudiš jer si radio mnogo gore stvari od mene - rekla je Aneli.

- Luka i ti si dotakao dno i roditelji koji su te odgajali, gledaju te da si lud - rekao je Janjuš.

- Sve je istina što je Anđelo rekao, kao i da će se o tome pričati u ponedeljak. Anelina porodica priča jedno za javnost, a drugo između sebe. Oni ne mogu da utiču na to gde će Aneli živeti i s kim, ali ja sam protiv ovog odnosa zbog Nore koja bi živala s njima. Mene Aneli ne zanima kao žena dva posto, a realno mislim da brukaju sebe, samo što očigledno oni bez haosa nisu bitni za rijalitiji - rekao je Alibaba.

- Meni je strašno da se on ovako ponaša a da njemu ovo gleda sin koji već ima toiko godina i svestan je nekih stvari - rekla je Matora.

- Mi smo ovde sebi dozvolili mnogo - rekao je Luka.

Autor: N.Panić