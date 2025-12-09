AKTUELNO

Zadruga

Ne možeš da sakriješ glumu: Zorica razbucala Sofiju i njenu igru sa Milanom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Zorici Marković kako bi prokomentarisala haos koji se dešava između Sofije Janićijević, Borislava Terzića Terze i Milana Stojičkovića.

- Sofija, neozbiljna si i ne možeš da sakriješ glumu. Rekla si da nećeš vezu i da se družite. Desilo se da Milan ima emocije, a ti ih nemaš - rekla je Zorica.

- Mi smo to rekli jedno drugome, a onda je došao sto i njega je poremetila Terzina nominacija - dodala je Sofija.

- Kakva veze ima Terza? Šta god da je on meni rekao ja sam nastavljao komunikaciju sa njom - rekao je Milan.

- Oni se igraju sa ovim čovekom - dodala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što odustaješ od nje? - pitao je voditelj.

- Ne dopadaju mi se njeni postupci - rekao je Milan.

- Sofija se sve vreme smeje, prevrće očima i prilazi Terzi - nastavila je Zorica Marković.

- Jedina osoba koja u ovom situaciji nema stav i karakter je Milan. Ne može tako da se ponaša, ako se ona smeška nema šta da je poštuje, a Terza ne može da mu bude drug. On je meni rekao da ne zna da se odupre. Ko će sutra da mu veruje za bilo šta? Koliko god da mu se sviđaš mislim da je on tebi bezalen, a da ti se preterano sviđa ne bi dozvolila ove situacije. Terza namerno pušta, nije imun na tebe. Jedini čovek bez stava i karaktera u ovoj priči je Milan - komentarisala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

