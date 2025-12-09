Haos u Beloj kući: Anita zaratila sa Urošem da bi odbranila Borinu čast, Alibaba mu očitao lekciju! (VIDEO)

Napeto!

U toku je emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", a u Beloj kući nastao je haos zbog priče koju je Uroš Stanić plasirao, da se muvao sa Borom Santanom i da mu je davao lažnu nadu.

- Meni je ovo katastrofa. Ja sam Bori rekla da ovo ne treba da radi i da će naj*bati. Kad god smo sedeli gore on je govorio da se Uroš skloni. Takođe smatram da je Uroš iskoristio situaciju iz četvorke i ovo potencira da bi izlazili ljubavni klipovi - govorila je Anita.

- To što ti imaš odnose sa Filipom i flert sa Lukom meni to ne treba. Znaš koliko me ljudi prepoznaju, više od tebe. Ja neću da pravim reprize - rekao je Uroš.

- Ne znam što onda nisi pobedio? Šta je njima prijalo? Ja sam bila tu. Boro od sad se samo sa mnom druži. Bora je već neki period u depresiji, Uroš mi je rekao da mu pomognem jer mu nije dobro. Uroš je njega nešto savetovao, čini mi se da je bilo oko Milice - rekla je Anita.

- Nije bilo za Milicu, ja nju ne spominjem uopšte. Kod mene je sad dobio zabranu za svaku priredbu - dodao je Santana.

- Anita, ti ovde sve radiš samo zarad priče. Ušla si ovde i j*bala se sa Filipom i flertovala sa Lukom - rekao je Uroš.

- Ja sam se sa njim j*bala i napolju - dodala Anita.

- Boro, ti si sam kriv. Ja sam sa njim prestao da se družim jer me je uhvatio za m*da. On je kao devojka, a ti si mu davao lažnu nadu. On je gej, voli muškarce. Ti si njega pustio u svoj krevet, stavljao ti je glavu, a ti si ga mazio po leđima. Ti si verovatno polupan i našao si u njemu sigurnost jer imate zajedničke teme. Dao si mu lažnu nadu, a on se u tebe zaljubio. On se sad ponaša kao povređena devojka - govorio je Alibaba.

- On uopšte nije povređen nego se đavolski smeje - rekao je Uroš.

Autor: A. Nikolić