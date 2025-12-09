AKTUELNO

Zadruga

SAMO JOJ JE ON U SRCU?! Miljana otkrila da je Filip razlog Anitinih učestalih promena raspoloženja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Robot Toša razgovarao je sa učesnicima Elite dok su obavljali današnju kupovinu, prve s kojima je obavio razgovor bile su Miljana Kulić i Anita Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da je Anita upala u depresiju, spava u Rehabu, mislim da je to zbog Filipa - rekla je Miljana.

- Ne, to nije tačno. Nije tako - istakla je Anita.

- Terza, Sofija, kako ste? - upitao je Toša.

- Ja sam odlično spavala - kazala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidim da oboje sijate - kazao je Toša.

- To je zbog Sunca - kazala je Sofija.

- Ma da, kako da ne - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

