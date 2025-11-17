AKTUELNO

Zadruga

Za nju Bebica više nije ni na mapi: Dača otkrio da Teodoru zanima samo Filip, za bivšeg verenika neće ni da čuje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Takmičari "Elite" objašnjavali su Filipu Đukiću koliko Nenad Macanović Bebica više ne zanima Teodoru Delić i da je svu pažnju preusmerila samo na njega. Međutim, on i dalje nije mogao da prevaziđe neprijatnost koju oseća zbog Bebičinog tugovanja.

- Njega to mora da prođe, ona neće da se vrati - rekla je Milena.

- Mora da prođe vreme jer mi nije prijatno - dodao je Filip.

- Nije bajna situacija. Što ti kažeš polako - govorio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja njega stvarno razumem, ali ja sam se razvela posle 27 godina sa dvoje dece - reklaje Milena.

- Nju ne zanima, pita me ona: "Gde je?", ja krenem da pričam za Bebicu, a ona mi kaže da me ne pita za njega - govorio je Dača.

- Meni je zamerila jer sam je poslala u izolaciju, nije to očekivala. Može da se ljuti koliko hoće. Ja sam sve ovo podržala - nastavila je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

