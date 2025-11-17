Za nju Bebica više nije ni na mapi: Dača otkrio da Teodoru zanima samo Filip, za bivšeg verenika neće ni da čuje (VIDEO)

Šok!
Takmičari "Elite" objašnjavali su Filipu Đukiću koliko Nenad Macanović Bebica više ne zanima Teodoru Delić i da je svu pažnju preusmerila samo na njega. Međutim, on i dalje nije mogao da prevaziđe neprijatnost koju oseća zbog Bebičinog tugovanja.
- Njega to mora da prođe, ona neće da se vrati - rekla je Milena.
- Mora da prođe vreme jer mi nije prijatno - dodao je Filip.
- Nije bajna situacija. Što ti kažeš polako - govorio je Terza.
- Ja njega stvarno razumem, ali ja sam se razvela posle 27 godina sa dvoje dece - reklaje Milena.
- Nju ne zanima, pita me ona: "Gde je?", ja krenem da pričam za Bebicu, a ona mi kaže da me ne pita za njega - govorio je Dača.
- Meni je zamerila jer sam je poslala u izolaciju, nije to očekivala. Može da se ljuti koliko hoće. Ja sam sve ovo podržala - nastavila je Milena.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić