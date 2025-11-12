Ugasio joj svaku nadu: Anđelo priznao da bi do poslednjeg dana ćutao o svađama s Anitom da ona nije prva krenula, a za pomirenje neće ni da čuje! (VIDEO)

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Anđela Rankovića koji je progovorio o svađi sa Anitom Stanojlović.

- Anđelo, šta se desilo s tom pričom sa Milicom i tobom? - upitao je Bora.

- Ja sam se iznervirao jer je ona rekla kao da ako je ne priznam, da će Đedović mene us*ravati. On je moj prijatelj i zato sam se začudio, ali posle je sve već rečeno šta je bilo i kako je - rekao je Anđelo.

- Zbog čega ste ti i Anita spustili loptu? - upitao je Bora.

- I u ponedeljak na pretresu je priča bila oko naših svađa, s tim što je na Mićinoj igri bilo žustrije jer je naša prva svađa. Prvi žar je uvek jači od svakog sledećeg, ali zavisi sve i koliko si besan i nervozan kao i kako ćeš da reaguješ u svakom trenutku. Ja bih najviše voleo da od početka nije došlo ni do čega, a ja da sam želeo od prvog dana bih pokrenuo tu temu. Ja sam znao da će ona ući i da sam se ja pitao, izbegao bih svih deset meseci ovde. Ja sam dva meseca uspeo da ćutim, ali u prvom momentu je tako bilo. Ne mislim da ona ima emociju da me voli i dalje jer onda nema tu prostora ni za kombinacije ni za ulaske u veze ni ništa - rekao je Anđelo.

- Vidim da tebe nikako ne zanima veza s njom, ali da li bi se nešto desilo kada bi otišli sedam dana na Rajsko ostrvo? - upitao je Bora.

- Ne, izbegavao bih i da pričam s njom, a kamoli nešto drugo - rekao je Anđelo.

