Ja nju poznajem i kajaće se: Bebica ponovo indirektno pokušava da obrlati Teodoru i ubedi je da se kloni Đukića! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Bebica te branio kao da si mu brat, a vidiš da dečko pati jer jedini tu iskreno voli dok mu ti devojku guraš Filipu? - glasilo je pitanje.

Bebica je psihopata, maltretira moju ćerku: Slavica Delić razvezala jezik i urnisala bivšeg zeta, a evo šta kaže za Đukića i Teodoru! (VIDEO)

- Ja mu devojku ne guram, da guram devojku ja bi je gurao sebi. Iskren prijatelj ti skrene pažnju, a ne šuruje s Teodorom. Ja sam mislio da je on meni drug, ali sam shvatio da nije. Ne smatram da guram Teodoru jer nisam ja govorio Teodori da ide kod Đukića nego ona kod mene. Ovo nije ljubav, ovo je bolest - rekao je Asmin.

- Što ne pokušate da mu pomognete? - upitao je Milan.

- Nema pomoći, ovo nije ljubav već bolest. Njih dvoje su kao dve saksije, ona je njemu rekla: ''DA'' zbog naroda, a nije to želela. Nema strasti i ljubavi, ako se vrati njemu ovo je najveći fejk odnos. On nju voli, ali ovo je postala opsesija - rekao je Alibaba.

Ipak rešila da povuče kočnicu? Teodora povukla šok potez, ovo se Đukiću sigurno neće svideti! (VIDEO)

- Pred kraj žurke je Asmin stao ispred njih i rekao: ''Vidiš da smo uspeli'' - rekao je Bebica.

- Lažeš - rekao je Alibaba.

- Ja poznajem Teodoru i ona će se za dvadeset dana kajati za ovo što radi - rekao je Bebica.

- Njemu su Bebica i Teodora trebali samo da ratuju protiv Aneli i to je to - rekao je Ivan.

Otvoreno udruženje Anelinih bivših! Ona pustila Luku niz vodu, Stanić ih urnisao, Sofija izazvala muk: Mnogi kad bi znali sve, sve bi im bilo jasno (V

- On je od mene hteo napraviti lažova - rekao je Alibaba.

- Ja sam znao još druge nedelje da oni žele nas da rastave - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

