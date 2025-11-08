AKTUELNO

Uspela da mu zamaže oči?! Bebica okrenuo ploču, pokušao da opere Teodoru od flerta sa Đukićem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Nakon Teodore Delić, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Kod vas oboje je slično da kada imate probleme, oboje volite da mutite. Šta se dešava - pitao je Darko.

- Teodora je rekla taj dobar početak, da, jesam rekao da smo raskinuli u afektu, spavamo na isti način, nismo raskinuli, ali imamo taj problem, neće da odgovori konkretno na pitanje. Ja vrlo dobro znam kakav je naš plan i šta mi pričamo. Ovo sa Filipom me ne ugrožava, meni smeta da ona svaki put bude tema da ona nekome nešto priča i da u nekoga gleda. Poverenje mi poljulja, neprijatno mi je, non stop gleda u ovom pravcu, neprijatno mi je - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ti veruješ Terzi da se tvoja verenica raspituje za drugog dečka - pitao je Darko.

- Ne, jer je tako muljao i petljao i nikada se nije ispostavilo kao istina. Kada popije, ona je uvek slobodnija, smeje se i tako dalje, pa će da bude da mu se smeje i ima te rupe da se ne seća šta je tu bilo - rekao je Macanović.

- Kako gledaš na to ko je šta znao kod tvojih gostiju na veridbi, ko je prema tebi iskren - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljudi s kojima smo bili na Rajskom ostrvu, u njih imam poverenja. Milena mi je rekla, Asmin mi je rekao, Dača mi je odmah rekao - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

