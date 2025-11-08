Uspela da mu zamaže oči?! Bebica okrenuo ploču, pokušao da opere Teodoru od flerta sa Đukićem (VIDEO)

Šok za šokom!

Nakon Teodore Delić, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Kod vas oboje je slično da kada imate probleme, oboje volite da mutite. Šta se dešava - pitao je Darko.

- Teodora je rekla taj dobar početak, da, jesam rekao da smo raskinuli u afektu, spavamo na isti način, nismo raskinuli, ali imamo taj problem, neće da odgovori konkretno na pitanje. Ja vrlo dobro znam kakav je naš plan i šta mi pričamo. Ovo sa Filipom me ne ugrožava, meni smeta da ona svaki put bude tema da ona nekome nešto priča i da u nekoga gleda. Poverenje mi poljulja, neprijatno mi je, non stop gleda u ovom pravcu, neprijatno mi je - rekao je Bebica.

- Je l' ti veruješ Terzi da se tvoja verenica raspituje za drugog dečka - pitao je Darko.

- Ne, jer je tako muljao i petljao i nikada se nije ispostavilo kao istina. Kada popije, ona je uvek slobodnija, smeje se i tako dalje, pa će da bude da mu se smeje i ima te rupe da se ne seća šta je tu bilo - rekao je Macanović.

- Kako gledaš na to ko je šta znao kod tvojih gostiju na veridbi, ko je prema tebi iskren - pitao je Darko.

- Ljudi s kojima smo bili na Rajskom ostrvu, u njih imam poverenja. Milena mi je rekla, Asmin mi je rekao, Dača mi je odmah rekao - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić