Zadruga

Za sve što ti treba sam tu: Janjuš nije mogao da gleda tužnu Maju, odmah joj pružio utehu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mogao da joj odoli!

Marko Janjušević Janjuš prišao je Maji Marinković kako bi joj pružio utehu zbog bolova koje ima otkad je opersala novu zadnjicu, a tom prilikom je i zagrlio.

- Sad mi je lepša g*za - rekla je Maja.

Raskrinkane prljave radnje Luke Vujovića: Danima na kvarno muvao Boginju, Aneli hoće da vodi Janjuša u hotel! (VIDEO)

- Molim? To ti lepše, je l' si ti normalna? - upitao je Janjuš.

- Ne deri se - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde okreni se na stomak. Vidiš da su ti ovde skinuli, ovde će taman da ti zaraste, zamisli da si morala leto celo da sediš kući. Treba li ti šta? - upitao je Janjuš.

- Da me zagrliš - rekla je Maja.

Volela bih da sam sama: Aneli priznala da želi da se reši Luke, Janjuš odmah počeo da turira! (VIDEO)

- Bože, za sve što ti trebam sam tu. Hoćeš jednu cedevitu? - upitao je Janjuš.

- Može - zahvalila se Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

