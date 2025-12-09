Za sve što ti treba sam tu: Janjuš nije mogao da gleda tužnu Maju, odmah joj pružio utehu! (VIDEO)

Nije mogao da joj odoli!
Marko Janjušević Janjuš prišao je Maji Marinković kako bi joj pružio utehu zbog bolova koje ima otkad je opersala novu zadnjicu, a tom prilikom je i zagrlio.
- Sad mi je lepša g*za - rekla je Maja.
- Molim? To ti lepše, je l' si ti normalna? - upitao je Janjuš.
- Ne deri se - rekla je Maja.
- Ajde okreni se na stomak. Vidiš da su ti ovde skinuli, ovde će taman da ti zaraste, zamisli da si morala leto celo da sediš kući. Treba li ti šta? - upitao je Janjuš.
- Da me zagrliš - rekla je Maja.
- Bože, za sve što ti trebam sam tu. Hoćeš jednu cedevitu? - upitao je Janjuš.
- Može - zahvalila se Maja.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić