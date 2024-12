Pokušao da im naruši sreću! Ivan i Aleks cvetaju u ljubavi, Gastoz jedva dočekao da ih urniše: Čestitam, uništio si još jedan ženski život! (VIDEO)

Nije mogao da odoli!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Ivana Marinkovića, kako bi razgovarali o njegovom odnosu sa Aleksandrom Nikolić.

- Ivane, da li možemo da kažemo da ste Aleksandra i ti sad u vezi? - pitao je Ivan Marinković.

- Da - rekao je on, nakon čega je usledio aplauz.

- Aleksandra moje saučešće. Ivane, čestitam. Nadam se da je ovo samo zbog rijalitija i da ćete da imate koristi - poručio je Gastoz.

- Da vidimo ko je ljubomoran, Anđela jeste. Ne sećam se kad sam se ovako zaljubio, mnogo mi je čudno i mnogo mi je lepo. Ne prepoznajem sam sebe, svi su mi dragi i slatki. Meni je čak i Jordanka sad simpatična, Mima i Gruja omiljeni par, a sa Acom sam se pomirio. Ja u sebe nisam sumnjao, ona je bomba. Vidim tu ljubomoru, to je po ceo dan i pitaju po nekoliko puta da li smo se poljubili - pričao je Ivan.

- Jer ne možemo da verujemo na šta je Aleksandra spala. Da ne bude kao kod Sofije i Terze, devojko us*ala si se. Ja ti dajem do znanja da si samu sebe ponizila na televiziji. Slušaj svog mentora i uživajm, sad ste tema, a ja sam komentator mog druga Ivana Marinkovića - umešao se Gastoz.

- Ne možete mi ništa, ima puno ženskih osoba koje bolje u mene. Simpatično mi je, došao sam i ja u situaciju da me komentarišu. Jurili su se ko će da se spoji, ja sam sačekao svojih pet minuta i ono što sam hteo od samog početka sam sačekao - dodao je Ivan Marinković.

- Čestitamo Ivane, us*ao si još jedan ženski život - rekao je Gastoz.

- Ja sam stari lisac, mogu da se fokusiram samo na ovo što ja pričam. Vi ćete da budete nezadovoljni, želim da se vratite svojim ljubavima i da ne morate na silu da rešavate svoje svađe. Uplićete na silu treće osobe. Mi smo hteli da odemo na klupicu, ali je bilo zatvoreno - odgovorio mu je Ivan.

- Ja sam juče sve rekla što mi je na srcu, osetila sam olakšanje i slobodu da živim. Hoću da živim kako ja želim. On je prema meni divan, stvarno jeste. Bilo je malo uticaja drugih, ali ako 60 ljudi mrzi jednog čoveka mene je baš briga. Ne znam kakvo je stanje napolju, osećam da je haos. On nema šta da se bori, juče sam rekla da se vrati ženi. Mislim da nikad ne bih mogla da budem srećna da se on razvede. Neka rade šta hoće, ali bih ja volela da poprave odnose - pričala je Aleksandra.

