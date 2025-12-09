AKTUELNO

Zadruga

Ručica radi sve u šesnaest: Todićka menja Alibabi brzine ispod pokrivača, kamere usnimile šok kadrove! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja će poludeti kad za ovo sazna!

Asmin Durdžić danas je govorio o kosmičkoj zaljubljenosti u Maju Marinković i pred svim takmičarima priznao da je odlepio za njom, kao i da ga druge devojke ne zanimaju, ali čini se da je nikad brže pao na testu nakon Majine šut karte.

pročitajte još

Majka Sare Stojanović preduzela radikalne korake protiv Saleta Luksa: Oglasila se posle burnog raskida, učesniku Elite crno se piše!

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, on je sad završio u krevetu sa Sandrom Todić koja mu je sve vreme ispod pokrivača menjala brzine, a čini se da se ni jedno, ni drugo nisu nadali da će kamere usnimiti ove šok kadrove, pa su ovako očigledno radili sve. Kako će Maja reagovati kad za ovo sazna, ostaje nam da ispratimo.

pročitajte još

Ovog puta učenik ne može da nadmaši učiteljicu: Alibaba javno priznao da se zaljubio u Maju, ona sigurna da želi da je navuče i šutne! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

PROVOKACIJE SE SAMO NIŽU: Maja se požalila Džehvi na Asmina, istakla da je najveći MANIPULATOR! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šok potez Nenada Marinkovića Gastoza: Skinuo gaće i pokazao zadnjicu, takmičari ostali šokirani prizorom! (VIDEO)

Zadruga

Tražila je Terzi da se zakune u dete: Tek verena Teodora strahuje da će Anita i Filip završiti zajedno! (VIDEO)

Farma

Peca i Lakić napisali PESMU, a u njoj OCRNILI cimere: Evo kako se numera zove i koga su sve opevali (VIDEO)

Zadruga

Haos u najavi: Filip nakon vrele akcije sa Anitom otišao da se raspituje o Teodori, konačno saznao ono što je dugo čekao da čuje (VIDEO

Zadruga

Alibabi totalno popustile kočnice: Više ne može da odoli Maji Marinković, kamere usnimile šok kadrove! (VIDEO)

Zadruga

SAMO ŠTO SE NE POMIRE! Aneli i Alibaba započeli NOVI FLERT, on joj ljubomoriše zbog Luke! (VIDEO)