Ručica radi sve u šesnaest: Todićka menja Alibabi brzine ispod pokrivača, kamere usnimile šok kadrove! (VIDEO)

Maja će poludeti kad za ovo sazna!

Asmin Durdžić danas je govorio o kosmičkoj zaljubljenosti u Maju Marinković i pred svim takmičarima priznao da je odlepio za njom, kao i da ga druge devojke ne zanimaju, ali čini se da je nikad brže pao na testu nakon Majine šut karte.

Naime, on je sad završio u krevetu sa Sandrom Todić koja mu je sve vreme ispod pokrivača menjala brzine, a čini se da se ni jedno, ni drugo nisu nadali da će kamere usnimiti ove šok kadrove, pa su ovako očigledno radili sve. Kako će Maja reagovati kad za ovo sazna, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.Panić