Izabrao si put ka dnu, srećno ti bilo! Oglasila se Stanija nakon vruće akcije Alibabe i ove učesnice Elite, otpisala ga za SVA VREMENA

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Priroda emotivnog odnosa učesnika "Elite" Asmina Durdžića Alibvabe i rijaliti zvezde Stanije Dobrojević poslednjih meseci, otkako on učestvuje u Pinkovom rijalitiju, teško je shvatljiva brojnim gledaocima. Međutim, posle njegovog novog "emotivnog prestupa", stvari su jasnije.

Alibaba je, najpre, burno odreagovao kada je Staniji dao "crveni karton" nakon što mu je ona, zbog svega što je tada radio s Majom Marinković, dala žuti. Durdžić je pred svima ostavio Staniju, da bi potom u "Šiša baru" priznao da je to uradio "samo da bi zaštitio Staniju od prozivki drugih ukućana".

Foto: Pink.rs, instagram.com

I dok je na intervjuima govorio da ga samo Stanija interesuje, postupci su govorili drugačije - nedeljama unazad udvara se Maji Marinković, i to više ne tajno, kao ranije, već direktno i intenzivno. Priznao je da je ona jedina osoba koja ga zanima kako u kući, tako i van rijalitija, a danas je sve šokirao kada je u krevet priveo Sandru Todić.

Na mrežama se uveliko nagađa kakve su intimne igrarije pale ispod pokrivača, a Stanija je ostala u šoku kada smo joj poslali video snimak.

Ona se tim povodom oglasila za Pink.rs.

- U šoku sam što me uopšte mediji zovu da komentarišem ko je njemu tamo šta uradio ispod pokrivača?! Iskreno, neću trošiti reči na tuđe sunovrate. Ako je neko izabrao put ka dnu, srećno mu bilo - jasno je poručila Stanija.

Autor: D. Tanasijević

