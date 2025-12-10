AKTUELNO

ŽESTOK DUEL! Anita i Aneli poput razjarenih bikova: Stanojlovićeva životom brani svoju čast i ljubav sa Filipom (VIDEO)

Haos!

Anita Stanojlović i Aneli Ahmić ušče su u žestok sukob zbog Filipa Đukića, pa je i obezbeđenje moralo da reaguje.

- Filipe, Anita misli da ja tebe volim - rekla je Aneli.

- Mene boli ku*ac i za tebe i za njega - rekla je Anita.

- Mora ti se sve vratiti, ti si meni sve radila - rekla je Aneli.

- Skloni se! - ponavljala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipe - govorila je Aneli.

- Nek te iz*ebe. Ajde ako smeš - rekla je Anita.

- Ajde ako imate mu*a - rekla je Aneli.

- Ku*vetino raspala! Dro*etina i mula - rekla je Anita.

- Zna se šta je mula! Kome ti mula? Ti si dro*a kao i tvoja mama - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Fićko, hoćeš je*ati Anitu večeras? Ajde molim te - rekla je Aneli.

- Vaši ratovi preko mene ne mogu - rekao je Filip.

- Zaspi i nećeš je je*ati za kaznu - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

